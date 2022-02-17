|

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о психологическом давлении на Олимпиадах.

«Раньше было и проще, и нет. На Олимпийских играх не было ни болельщиков, ни поддержки. Мы привозили поддержку с собой в виде писем и понимания, что за тебя переживают семья и страна», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, преимуществом было то, что спортсмены готовились с большим запасом, понимая, что рассчитывать можно только на себя.

«Если ты готов справляться с давлением, если ты сильный и можешь справиться с негативной информацией, смотри комментарии. Если нет — приезжай на Олимпиаду и отключайся, не лазь по соцсетям, не смотри, что о тебе говорят. Это отвлекает», — сказал Фетисов.

Он добавил, что спортсмену может не хватить десятых долей секунды, поскольку в голове остаётся негатив.

Ранее Фетисов подвёл итоги соревнований в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине.