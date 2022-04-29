В Госдуме ответили Нигматуллиной, пожаловавшейся на низкие призовые за Олимпиаду

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал слова биатлонистки сборной России Ульяны Нигматуллиной о низких призовых от региона за Олимпийские игры-2022.
В Госдуме ответили Нигматуллиной, пожаловавшейся на низкие призовые за Олимпиаду
  • РИА Новости

«В России одни из самых высоких призовых на ОИ. Поэтому для меня удивительно слышать высказывания нашей чемпионки. Может быть, она что-то другое имела в виду. Есть страны, где вообще ничего не платят», — цитирует Свищёва «Чемпионат».

По его мнению, спортсмены едут на Игры не за деньгами, а за медалями. Депутат назвал призовые доброй волей руководителей, которые имеют желание и возможность отблагодарить чемпионов.

«Я не разделяю мнения Нигматуллиной. Либо мы с вами не знаем все нюансы, либо она неправа. Кого-то устроят 100 рублей, кого-то не устроят и 100 миллионов», — добавил Свищёв.

На Олимпийских играх в Пекине биатлонистка завоевала две медали в эстафетах: бронзовую — в смешанной и серебряную — в женской.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поддержал Нигматуллину, пожаловавшуюся на низкие призовые за Олимпиаду от Удмуртии.

 

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