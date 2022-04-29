Губерниев — о призовых Нигматуллиной за Олимпиаду: она получила достаточно от государства

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о жалобах биатлонистки Ульяны Нигматуллиной на скромные призовые за Олимпийские игры — 2022.

«Регионы исходят из своих возможностей. Кристина Резцова бегает за богатую Югру с этой точки зрения. 15 или 12 млн ей дали, я не помню точно. Но Ульяна получила достаточно от государства за две свои награды», — приводит слова журналиста «Чемпионат».

Он добавил, что Нигматуллиной следовало успешнее выступать на ОИ в Пекине.

«Никто не мешал ей, кроме соперниц, стать мультимедалисткой, чтобы собрать огромный мешок денег и выступить в стиле Марте Ройселанн или Кентена Фийона Майе. Выиграй три золотые медали — и у тебя будет всё отлично. Спорт — очень честная штука», — заключил Губерниев.

Ранее в Госдуме ответили Нигматуллиной, пожаловавшейся на низкие призовые за Олимпиаду.