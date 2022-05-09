Тарьей Бё высказался о присвоении воинских званий российским спортсменам

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норвежский биатлонист Тарьей Бё, Трёхкратный олимпийский чемпион, поделился мнением о церемонии награждения российских олимпийцев в Кремле на фоне ситуации на Украине.
Тарьей Бё высказался о присвоении воинских званий российским спортсменам
  • AP

«Наверное, дело не в военной спецоперации. Но сейчас это вышло в центр внимания. Будь я на их месте, я бы, наверное, отложил мероприятие. Пока что в этом виден символизм, и это выглядит неправильным», — цитирует Бё Dagbladet.

Напомним, что олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова выступила с речью в Кремле на встрече олимпийцев с Путиным. Она, в частности,  заявила, что не всем в мире нравится, что Россия стала сильной страной.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев раскритиковал биатлониста Ветле Шосту Кристиансена, осудившего лыжницу Степанову за её выступление.

 

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