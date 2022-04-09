«Кризисная ситуация — окно возможностей»: Круглов о выступлении сборной, завышенных ожиданиях и приглашении Бьорндалена

Сборная России по биатлону продемонстрировала хорошие результаты на Олимпийских играх в Пекине. Об этом в интервью RT заявил четырёхкратный чемпион мира в эстафетах Николай Круглов. По его мнению, впервые за долгое время тренерский штаб смог подготовить спортсменов к главному старту четырёхлетия. Он отметил, что для более успешных выступлений атлетам не хватает психологии победителей, объяснил, почему болельщики оказывают излишнее давление на женскую команду, а также высказался за приглашение в штаб Уле-Эйнара Бьорндалена.

«Основная проблема — в неоправданных ожиданиях»

— Сезон получился богатым на события. Что вам больше всего запомнилось?

— Я думаю, что всё-таки выступление нашей сборной на Олимпиаде. Это было интересно, ярко, волнительно и в какой-то степени даже неожиданно.

— Команда показала максимальный результат?

— Делая прогноз на Олимпиаду, руководство СБР рассчитывало на две медали. В каких именно гонках, история умалчивает. Но в итоге у нас серебро и три бронзы. Плюс, практически в каждой гонке мы боролись за награды, а в некоторых — останавливались в шаге от подиума.

— Имеете в виду два четвёртых места Цветкова?

— Именно. Но это вообще отдельная история. Если говорить, максимум ли показала российская команда, то думаю, что нет. Два четвёртых места Макса, выступление в классической мужской эстафете и в смешанной свидетельствуют о том, что мы могли рассчитывать на большее. Но при этом, показанный результат, на мой взгляд, также является очень достойным.

— Он дарит надежду на успехи через четыре года?

— Я бы сейчас не раздавал авансы на будущее, а констатировал, что за прошедшие несколько лет российской команде всё-таки удалось сформировать оптимальную модель подготовки к сезону и показать результат на главном старте. Думаю, многие согласятся, что на протяжении последних пяти-шести лет с этим у нас однозначно были проблемы. Ребята и девочки время от времени показывали результаты на этапах КМ, но на чемпионате мира или Олимпиаде за редким исключением что-то шло не так. В этом году команде и тренерскому штабу вполне заслуженно можно поставить высокие оценки. Спортсмены одинаково хорошо выглядели как по ходу сезона, так и на Играх в Пекине. На мой взгляд, это большой шаг вперёд.

— Очень много критики было адресовано Михаилу Шашилову. Хотя в итоге девушки взяли серебро в эстафете.

— Убеждён, что оценку работе тренера должны давать профессионалы, глубоко погружённые в суть процессов. Это совет тренеров и Союз биатлонистов России. Мы с вами не находимся внутри и не владеем всеми нюансами. Соглашусь, хотелось бы видеть более высокие результаты в женской команде, но надо адекватно оценивать наш сегодняшний уровень и возможности.

Абсурдно требовать высоких мест, если для этого пока нет особых предпосылок. Во времена, когда в команде были Ольга Медведцева, Альбина Ахатова, Светлана Ишмуратова, Ольга Зайцева, Светлана Слепцова мы, конечно, могли рассчитывать на медали. Так как это было поколение невероятно талантливых спортсменок. Девушки показывали стабильный результат на протяжении многих лет, и объективно являлись лидерами мирового биатлона.

Не хочу обидеть нынешнее поколение спортсменок, но пока, за исключением Кристины Резцовой, в элиту они не входят, так как не могут стабильно на равных конкурировать с лидерами. Убеждён, что это им по силам, но нужно время. Вообще, мне кажется, что самая большая проблема женского биатлона заключается в неоправданных ожиданиях. Нужно дать девушкам время спокойно готовиться и прогрессировать относительно самих себя. Конечно, необходимо ставить высокие глобальные цели, но промежуточные должны быть реалистичными.

— Выходит, наши ожидания — наши проблемы, как говорил Андрей Аршавин.

— Примерно так. Согласитесь, наивно ждать от спортсменки, которая по ходу сезона в лучшем случае пару раз попадает в топ-15, места на пьедестале почёта на главном старте. Случайно это возможно, но в 99% случаев — нет. Самое печальное, что своими неоправданными ожиданиями мы просто психологически убиваем спортсменок. Девушки начинают терять уверенность в себе, в стратегии подготовки, теряют доверие к тренерам и всё глубже закапывают себя в психологическую яму.

Чтобы выйти на мировой уровень, нужен поступательный прогресс, за счёт этого формируется уверенность и появляется точка опоры. Затем появляется стабильность. И только после этого ты можешь стать психологически устойчивым спортсменом и на равных конкурировать с лидерами на чемпионатах мира и Олимпийских играх. По-другому — никак.

Женская сборная России по биатлону на Олимпиаде в Пекине

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© Lars Baron

— Девочкам нужно дать время?

— Конечно. Нужно дать возможность спокойно пройти этот путь, не форсируя подготовку. Посмотрите историю. Сколько лет понадобилось Дарье Домрачевой, чтобы стать одним из лидеров мирового биатлона и четырёхкратной олимпийской чемпионкой? Сколько лет она выступала на Кубках мира, даже близко не попадая на пьедестал? Аналогичная история у Анастасии Кузьминой, Туры Бергер, Тириль Экхофф. Конечно, есть и уникальные спортсменки, как Магдалена Нойнер, которая совсем в юном возрасте ворвалась в элиту, но это скорее исключение.

— Но она и очень быстро ушла, закончив в 25 лет.

— Да. Ей на смену пришла Лаура Дальмайер. Тоже уникум. Но, это тоже, скорее, исключение из правил. В большинстве случаев лидерами становятся не сразу. Нужно пройти необходимый путь, сформировать в себе необходимые качества. А для этого важно адекватно оценивать текущий уровень, ставить перед собой реальные цели, верить в себя и следовать выбранной стратегии.

«Нужна психология лидера»

— Получается, что мнение Анфисы Резцовой про Кристину, что она ещё сыровата для побед, только подтверждает ваши слова.

— Анфиса Анатольевна — выдающаяся спортсменка. Она сама прошла этот путь и прекрасно понимает: с лёту можно рассчитывать только на случайный успех. А для того, чтобы стать великим, как Уле-Эйнар Бьорндален, Мартен Фуркад, Марте Рёйселанд, Йоханнес Бё необходимо поступательное движение вперёд и формирование психологии победителя. Только в этом случае можно рассчитывать на стабильно высокий результат.

Посмотрите на наших лыжников. На Олимпиаду в Пхёнчхане не допустили сильнейших российских спортсменов, поехала молодёжь. Они выступили круто, но ни в какое сравнение с нынешними Играми. То, что сотворили ребята в Китае — просто невероятно! Вот, что значит спокойно готовиться, формировать психологию победителя и верить тренеру. Убеждён, только так можно добиться выдающегося результата.

— У Логинова не получилось по той же самой причине?

— Да, когда ты раз в сезон попадаешь на пьедестал на этапе Кубка мира, этого недостаточно для того, чтобы рассчитывать на успех на главном старте четырёхлетия. Посмотрите, кто выиграл золото в Пекине? Йоханнес Бё, Кентен Фийон-Майе. Они же боролись за победу во многих гонках по ходу нынешнего сезона. Я с большим уважением отношусь к нашим ребятам и считаю их настоящими профессионалами. Они проделали огромную работу, но видимо этого было недостаточно, чтобы рассчитывать на личное золото на Олимпиаде.

На Играх побеждает тот, кто допускает меньше ошибок. К сожалению, у наших ребят их было много. Саша Логинов оказался бы на пьедестале, если бы как минимум в одной личной гонке обошёлся без промахов. Эдик Латыпов принёс бы золото России в эстафете, если бы не отправился на два штрафных круга. Первое место могло бы быть и в смешанной эстафете. Тот же Цветков. Отработал бы чисто в индивидуальной гонке, тоже увёз бы личную медаль. Никто не говорит, что ребята слабее других. Но в этой ситуации всегда вспоминаю слова Павла Ростовцева. Он любил повторять, что удача — это постоянная готовность реализовать свой шанс. То есть не дрогнуть в нужный момент, не допустить ошибку. К сожалению, этой готовности нашим ребятам немного не хватило.

Эдуард Латыпов

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— Дмитрий Васильев после чемпионата России раскритиковал биатлонистов сборной России, так как те участвовали не во всех гонках, что отчасти говорит о нехватке дисциплины. Согласны?

— На мой взгляд, это частное мнение. Олимпийский сезон для тех, кто принимает участие в Играх, обычно заканчивается сразу после них. Я лично проходил через всё это неоднократно. Ставка делается на главный старт. Либо ты достигаешь поставленной цели, либо нет. Всё остальное вторично. Что-то требовать от ребят после такого турнира уже бессмысленно. Ты испытываешь полнейшее эмоциональное опустошение. Чемпионат России в олимпийском сезоне всегда для тех, кто не отобрался на Игры или не решил на них свои задачи. Убеждён, что не стоит придавать этому слишком большого значения.

— Впереди выборы президента СБР. Как оцениваете работу Виктора Майгурова на своём посту?

— Мне кажется, что ему и команде Союза биатлонистов России за прошедшие два года удалось решить многие проблемные вопросы, доставшиеся в «наследство» от предшественников: собрать хороший тренерский штаб, наладить работу сервис бригады. Но самое главное, в команде наконец-то появилась здоровая атмосфера, чего не наблюдалось очень давно. Возможно, именно этот факт и способствовал росту результатов спортсменов в нынешнем сезоне.

— Они действительно поддерживали друг друга на турнире, подшучивали. Раньше общались иначе?

— Последние годы в коллективе были постоянные противоречия и склоки, которые порой выливались даже в публичное поле. Сейчас всё совсем по-другому. Из общения с ребятами, тренерами, специалистами сложилось ощущение, что наконец-то формируется настоящая команда, в которой профессионалы поддерживают друг друга. Мне кажется, это большой шаг вперёд. Возможно, именно это и позволило сборной России завоевать четыре олимпийские награды.

— А как отнеслись к выдвижению Алексея Нуждова. Возможно уже знакомы с его программой?

— Если честно, ничего не слышал о его программе. Возможно, о ней станет известно позднее. Интересно было бы почитать. На мой взгляд, кандидатура Нуждова не является оптимальной в текущей ситуации.

— Сейчас не стоит ничего менять?

— Дело не только в этом. Вопрос в вызовах, с которыми предстоит работать СБР в ближайшие четыре года. Помимо формирования тренерского штаба, основных и резервных составов сборной, сервис-бригады, проведения соревнований и взаимодействия с регионами, я убеждён, главной задачей на ближайший период должно стать возвращение российского биатлона на мировую арену, восстановление полноправного членства в IBU и международные старты в России. Это огромная работа, которую предстоит выполнить лично президенту. В данном контексте сегодня я не вижу альтернативы Виктору Майгурову.

— У него хорошо налажено взаимодействие с IBU?

— Сегодня он, пожалуй, единственный человек в российском биатлоне, кто имеет успешный опыт работы в Международном союзе биатлонистов, выстраивания коммуникаций с его представителями, президентами национальных федераций и спортсменами, а также владеет иностранными языками и умеет налаживать взаимодействие на международном уровне, в принципе.

«Всё пройдёт. Вопрос — когда»

— Тогда почему IBU так спешит нас отстранить?

— Могу лишь предположить. Биатлон сейчас является одним из самых рейтинговых зимних видов спорта не только в нашей стране, но и на европейском континенте. По этой причине наверняка на IBU оказывается серьёзное давление. Мы же видим, что происходит сейчас на мировой политической арене. Хочется надеяться, что позиция международной федерации в скором времени будет скорректирована. Так как российский биатлон — это не только спортсмены, но и огромная телеаудитория. Такая потеря, конечно, не лучшим образом отразится на развитии и популярности нашего любимого вида спорта.

— Елена Вяльбе говорит, что пропуск хотя бы одного международного сезона станет для российских лыжников большим шагом назад. А для биатлонистов?

— Сложно с ней не согласиться. Но я сторонник того, что любая кризисная ситуация — это, в том числе, и возможность для роста. Нужно стараться искать плюсы. Если к проблеме подходить с этой точки зрения, то пропуск сезона — возможность в спокойной обстановке, без запредельной соревновательной нагрузки и давления со стороны болельщиков начать подготовку к следующим Олимпийским играм. Плюс, внутренние соревнования — отличный шанс начать формировать у спортсменов психологию победителя. Ребятам и девушкам нужно прибавлять в уверенности. А впоследствии переносить этот опыт на международные старты.

— То есть, они привыкнут побеждать?

— Да, бороться за первое место в каждой гонке. Это всегда придаёт уверенности.

— По накалу борьбы соревнования всё равно будут не такими, как этапы Кубка мира. Откуда черпать мотивацию спортсменам?

— С ней проблем быть не должно. Помните изречение Соломона: «И это пройдёт». Вопрос — когда. Даже если мы не вернёмся на мировую арену в первый постолимпийский год, ничего критичного произойти не должно. Есть возможность полностью сосредоточиться на подготовке. Выполнить запланированную работу без страха за ошибку на кубковых стартах, чемпионате мира и критику болельщиков. Важно чётко сформулировать эти тезисы и донести до спортсменов. Уверен, тренерский штаб сможет объяснить ребятам, что ничего страшного не происходит. Это может стать окном возможностей, которым нужно пользоваться.

— Владимир Драчёв предложил по окончании сезона распустить сборную России за ненадобностью. Это популизм, чтобы угодить регионам, или идея имеет здравый смысл?

— В спорте двигатель прогресса — конкуренция. Лучшие спортсмены должны тренироваться вместе. Есть и ещё один момент — передача опыта. Мы не молодеем, и те ребята, которые сегодня являются лидерами команды — Логинов, Латыпов, Цветков, Бабиков — скорее всего, входят в свой заключительный олимпийский цикл. Поэтому очень важно дать возможность нашей молодёжи, которую так или иначе начнут подключать к основной команде, вобрать в себя всё лучшее, что есть у старшего поколения, и продолжить те традиции, которыми славится российский биатлон.

Уле-Эйнер Бьорндален

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© Sven Hoppe/picture alliance

— Недавно стало известно, что до спецоперации на Украине велись переговоры по приглашению в сборную Уле-Эйнара Бьорндалена. Последним иностранным специалистом в нашей национальной команде был Вольфганг Пихлер, и его работу оценивают по-разному. Как вы относитесь к привлечению тренеров из-за рубежа?

— К Пихлеру негативно относятся скорее те, кто не сильно погружён в биатлон. Вольфганг доказал всему миру, что он великий тренер. После России он вернулся в Швецию и стал работать с абсолютно неизвестными атлетами. До Олимпиады в Корее спортивные комментаторы и журналисты с трудом произносили эти фамилии. В 2018 году его сборная произвела настоящий фурор. Ханна Эберг и мужчины в эстафете завоевали золотые награды, женский квартет и Себастьян Самуэльссон стали серебряными призёрами. Пихлер показал выдающийся результат для любого специалиста.

Я убеждён, что сегодня получение передового опыта просто необходимо для дальнейшего развития отечественного биатлона. Тут даже нечего обсуждать. Поработать с самим Бьорндаленом, величайшим биатлонистом XXI века, профессионалом с большой буквы — огромный плюс. Здесь точно есть, что перенять. И если вернуться к началу нашего разговора, кто, как не Бьорндален, знает, как формируется психология победителя. Это будет фантастикой, если норвежец когда-нибудь окажется в тренерском штабе сборной России. Лично я могу об этом только мечтать.