Юрист рассказала, мог ли Фуркад лишиться работы за поддержу российских спортсменов

Доктор публичного права Университета Монпелье Карин Беше-Головко ответила на вопрос, мог ли чемпион мира по биатлону Симон Фуркад лишиться работы в юниорской сборной Франции, если бы не объяснил свою позицию после поддержки российских спортсменов французским СМИ.

«Думаю, что да. Он мог потом обратиться в суд. Это юридическая проблема. Потому что де-факто сейчас власти на Западе ведут себя по отношению к русским так же, как вели себя по отношению к евреям. Но тогда ввели законы», — приводит слова Беше-Головко «Матч ТВ».

Она также отметила, что сейчас государству сложно защищать свою позицию по отношению к россиянам в международных судах из-за отсутствия соответствующего закона. Юрист объяснила, что именно по этой причине работодатели приостанавливают контракты, а не разрывают их.

Напомним, что Фуркад назвал большой ошибкой отстранение российских спортсменов от соревнований, а член технической группы юниорской сборной России Юрий Батманов рассказал, как Симон пожертвовал своим французским флагом, чтобы сделать из него российский и приклеить к вакс-кабине российской сборной.

Ранее бывший биатлонист, а ныне депутат Государственной думы Антон Шипулин прокомментировал высказывание Фуркада в поддержку российских спортсменов.