Шипулин назвал красавчиком поддержавшего россиян Симона Фуркада

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Бывший биатлонист, а ныне депутат Государственной думы Антон Шипулин прокомментировал высказывание французского биатлониста Симона Фуркада в поддержку российских спортсменов.
Шипулин назвал красавчиком поддержавшего россиян Симона Фуркада
  • РИА Новости

«Симон всегда был красавчиком, который имеет свою позицию. У него очень много друзей в России, и мы с ним очень хорошо дружили и общались. Он знает изнутри, наверное, намного больше русских, наш дух, чем его коллеги по цеху из других стран», — цитирует Шипулина РИА Новости.

Он добавил, что хотел пообщаться с Фуркадом после того, как тот выразил поддержку россиянам. Но решил, что поговорит с французом немного позже.

Напомним, что Фуркад назвал большой ошибкой отстранение российских спортсменов от соревнований, а член технической группы юниорской сборной России Юрий Батманов рассказал, как Симон пожертвовал своим французским флагом, чтобы сделать из него российский и приклеить к вакс-кабине российской сборной.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предложил назначить Симона Фуркада министром спорта России.

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