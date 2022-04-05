Анфиса Резцова: Кристину не допустили на ЧР по лыжам, потому что Вяльбе начала выпендриваться

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала недопуск своей дочери биатлонистки Кристины Резцовой на чемпионат России по лыжным гонкам.

«Она бы и в лыжах многих, я думаю, уделала бы. Ход у неё просто вышка. Вяльбе там начала… выделываться», — цитирует Резцову Sports.ru.

Она также высоко оценила выступление своей дочери в Кубке мира сезона-2021/22 по биатлону.

«У меня проблемы со стрельбой были на стойке, а у Кристюши на лёжке в основном. Ну а так… Ходом я ручаюсь и дальше, что она будет лучшая», — заключила Резцова.

Напомним, Кристина заняла первое место в рейтинге Союза биатлонистов России по итогам сезона-2021/22, набрав 1608 очков.

Ранее Кристина Резцова высказалась по поводу сложностей, которые возникли с введением санкций в отношении России.