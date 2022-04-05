Анфиса Резцова: Кристину не допустили на ЧР по лыжам, потому что Вяльбе начала выпендриваться

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Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала недопуск своей дочери биатлонистки Кристины Резцовой на чемпионат России по лыжным гонкам.
Анфиса Резцова: Кристину не допустили на ЧР по лыжам, потому что Вяльбе начала выпендриваться
  • РИА Новости

«Она бы и в лыжах многих, я думаю, уделала бы. Ход у неё просто вышка. Вяльбе там начала… выделываться», — цитирует Резцову Sports.ru.

Она также высоко оценила выступление своей дочери в Кубке мира сезона-2021/22 по биатлону.

«У меня проблемы со стрельбой были на стойке, а у Кристюши на лёжке в основном. Ну а так… Ходом я ручаюсь и дальше, что она будет лучшая», — заключила Резцова.

Напомним, Кристина заняла первое место в рейтинге Союза биатлонистов России по итогам сезона-2021/22, набрав 1608 очков.

Ранее Кристина Резцова высказалась по поводу сложностей, которые возникли с введением санкций в отношении России.

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