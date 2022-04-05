Кристина Резцова рассказала, как на неё повлияли санкции в отношении России

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Двукратная олимпийская призёрка по биатлону Кристина Резцова высказалась по поводу сложностей, которые возникли в её с введением санкций в отношении России.

«Я как обыкновенный человек знаю, что в магазине больше пяти пачек макарон купить нельзя. И дело даже не в сахаре, а именно в макаронах. Для спортсменов длинные углеводы — это самое нужное. Мы с мужем обычно набираем много, потому что не так часто ездим в магазины, приезжаем, а нам говорят, что больше пяти упаковок на человека не продадут. Это был маленький шок», — цитирует Резцову «Чемпионат».

Она также призналась, что не следит за новостями об отстранении российских спортсменов, так как не видит в этом смысла. По её мнению, атлеты всё равно не могут ни на что повлиять.

В минувшем сезоне Резцова на ОИ-2022 завоевала бронзу в смешанной эстафете, и серебро — в женской эстафете.

Ранее сообщалось, что Резцова заняла первое место в рейтинге СБР по итогам сезона-2021/22.

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