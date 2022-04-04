Резцова заняла первое место в рейтинге СБР по итогам сезона-2021/22

В Союзе биатлонистов России сообщили, что Кристина Резцова финишировала на первом месте в рейтинге СБР по итогам сезона-2021/22.

На счету 25-летней биатлонистки 1608 очков, сообщает пресс-служба СБР. На втором месте располагается Виктория Сливко (1182 очка), на третьей позиции идёт Ирина Казакевич (1169). Далее расположились Ульяна Нигматулина (1157), Светлана Миронова (1007), Лариса Куклина (998), Анастасия Егорова (913), Екатерина Носкова (982), Тамара Дербушева (871), Елизавета Каплина (820). Резцова завоевала серебряную и бронзовую медали на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Ранее она заявила, что общение на камеру является частью работы спортсмена.