Губерниев: на месте СБР я бы дал винтовку Овечкину, а не Большунову

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал возможный переход трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова в биатлон.
Губерниев: на месте СБР я бы дал винтовку Овечкину, а не Большунову
  • РИА Новости

«На месте СБР я бы дал винтовку Овечкину, а не Большунову. Большунов в биатлоне — это то же самое, что сделать его заместителем генерального прокурора, спикером Госдумы и так далее. Саша на своём месте», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Большунов на Олимпиаде 2022 года в Пекине выиграл пять медалей. Он завоевал золотые награды в скиатлоне, эстафете и марафоне, а также стал обладателем серебра и бронзы в разделке и командном спринте соответственно.

Ранее президент СБР заявил, что если Большунов захочет, ему дадут винтовку.

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