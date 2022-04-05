Президент СБР: если Большунов захочет, мы дадим ему винтовку
- РИА Новости
«Может, в этом году кого-то из лыжников пригласим в биатлон. Не Большунова, конечно. Но если он захочет, мы дадим ему винтовку. В своё время уже были такие проекты — экспериментальную сборную в своё время возглавлял Александр Иванович Тихонов», — цитирует Майгурова ТАСС.
Большунов на Олимпиаде 2022 года в Пекине выиграл пять медалей. Он завоевал золотые награды в скиатлоне, эстафете и марафоне, а также стал обладателем серебра и бронзы в разделке и командном спринте соответственно.
Ранее Большунов поделился эмоциями после победы в марафоне на 50 км на чемпионате России.