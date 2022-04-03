Большунов: готов и дальше бежать, но гонки закончились

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Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов поделился эмоциями после победы в марафоне на 50 км на чемпионате России в Сыктывкаре.
Большунов: готов и дальше бежать, но гонки закончились
  • РИА Новости

«Все гонки пробежал, везде на пьедестале. Усталость есть, но я готов и дальше бежать — но гонки закончились. Сегодня сложные погодные условия, скорости небольшие, никто не хотел впереди работать», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».

По его словам, по этой причине он достаточно рано вперёд вышел и не стал отсиживаться за соперниками. Кроме того, как отметил спортсмен, он угадал с лыжами, которые хорошо работали, несмотря на сильный снег.

Для Большунова это четвёртая золотая медаль на минувшем первенстве страны. Он также победил в скиатлоне, «разделке» и командном спринте. Кроме того, Александр завоевал серебро в личном спринте и бронзу в эстафете.

Ранее сообщалось, что Большунов выиграл марафон на чемпионате России по лыжным гонкам.

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