Большунов: готов и дальше бежать, но гонки закончились
- РИА Новости
«Все гонки пробежал, везде на пьедестале. Усталость есть, но я готов и дальше бежать — но гонки закончились. Сегодня сложные погодные условия, скорости небольшие, никто не хотел впереди работать», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».
По его словам, по этой причине он достаточно рано вперёд вышел и не стал отсиживаться за соперниками. Кроме того, как отметил спортсмен, он угадал с лыжами, которые хорошо работали, несмотря на сильный снег.
Для Большунова это четвёртая золотая медаль на минувшем первенстве страны. Он также победил в скиатлоне, «разделке» и командном спринте. Кроме того, Александр завоевал серебро в личном спринте и бронзу в эстафете.
Ранее сообщалось, что Большунов выиграл марафон на чемпионате России по лыжным гонкам.