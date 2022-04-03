Большунов выиграл марафон на чемпионате России по лыжным гонкам

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов завоевал золото в марафоне на 50 км на чемпионате России в Сыктывкаре.

25-летний спортсмен финишировал с результатом 2 часа 9 минут 29,4 секунды.

Второе место занял Андрей Ларьков с отставанием на 21,4 секунды, а тройку лучших замкнул Андрей Мельниченко (+35,2).

Для Большунова это уже четвёртая золотая медаль на первенстве страны. Он также победил в скиатлоне, «разделке» и командном спринте. Кроме того, Александр завоевал серебро в личном спринте и бронзу — в эстафете.

Ранее сообщалось, что лыжница Наталья Непряева выиграла все личные гонки чемпионата России.