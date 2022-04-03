Пулемётная очередь Резцовой и борьба Поршнева с Лобастовым: как прошли масс-старт и эстафета на ЧР по биатлону

Кристина Резцова одержала единственную победу в личных гонках на чемпионате России по биатлону в Тюмени. Она выиграла масс-старт с тремя промахами. В мужской эстафете победила команда ХМАО-Югры, а второе место досталось сборной Белоруссии. На заключительном этапе гонки борьба развернулась между Никитой Поршневым и Никитой Лобастовым, верх в которой взял более меткий россиянин.

В воскресенье, 3 апреля, в Тюмени завершился чемпионат России по биатлону. В заключительный день были разыграны медали в женском масс-старте и мужской эстафете. Первую победу в личных гонках этого турнира одержала Кристина Резцова, которая преодолела дистанцию за 36 минут 53,6 секунды.

Виктория Сливко и Светлана Миронова заняли второе и третье места, отстав от победительницы на 18 и 31,9 секунды соответственно.

На старте гонки спортсменки работали достаточно ровно, никто не пытался сильно оторваться, в том числе и Резцова, которая обычно делает ставку на скорость. В результате к первому огневому рубежу большая группа биатлонисток пришла практически одновременно. В таких условиях быстрее всех со стрельбой справилась Ирина Казакевич, но в пределах трёх секунд за ней убежали на дистанцию Екатерина Носкова, Анастасия Егорова и Лариса Куклина.

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Резцова промахнулась первым же выстрелом и в итоге покинула стрельбище только 13-й с отставанием 26,5 секунды. Серебряный призёр пекинских Игр бросилась догонять соперниц и даже поднялась на восьмую позицию, но на стойке ей также не удалось избежать ошибок. Два промаха — и уже 16-е место с, казалось бы, катастрофическим отставанием в 1 минуту 17,7 секунды.

А в лидеры после второго огневого рубежа вырвалась безошибочно отстрелявшая Куклина. Второе промежуточное место заняла Екатерина Кулакова, а третье — Сливко, с которой, увы, случилась неприятность: на выходе со стадиона она выронила палку и потеряла несколько драгоценных секунд, поднимая её. Также в пятёрку лидеров вошли Казакевич и Светлана Миронова. Но Ирина лишила себя шансов на медали, отправив в молоко сразу четыре выстрела во время третьей стрельбы. Зато Резцова на этом рубеже была точна и сразу переместилась на седьмое место.

Куклина же сохраняла лидерство вплоть до заключительной стрельбы, где допустила единственную осечку в этой гонке, но именно она стоила спортсменке не только победы, но и медали. Кристина, которая к тому времени подтянулась уже на третье место, на стрельбище выдала практически пулемётную очередь и возглавила гонку. Вслед за ней на дистанцию ушла Сливко (+5,5), а замкнула тройку Лариса Куклина (+6,1).

Впрочем, преследования лидера не получилось: Резцова взвинтила темп и показала, что не собирается отдавать победу. А вот за третью ступень пьедестала на последних километрах дистанции развернулась серьёзная борьба. Миронова, которая проигрывала Куклиной после стрельбы 19,8 секунды и по ходу гонки трижды уходила на штрафные круги, нашла в себе силы на ярчайший финишный спурт и вырвала бронзовую награду.

Куклина же пропустила вперёд ещё и Елизавету Каплину, которая благодаря этому стала победительницей общего зачёта Кубка СБР. Она набрала 862 очка, всего на балл опередив Сливко. Третье место заняла Владислава Гаврилова, в её активе 830 очков.

Резцова после финиша призналась, что выходила на старт в очень плохом настроении: утром у неё разболелась лопатка, и спортсменка даже подумывала о том, чтобы сняться с соревнований.

«Выходила с мыслями, что нужно просто сделать работу, никуда не торопиться и не бежать. Когда после лёжки ушла какой-то там 18-й, что ли, подумала, что всякое бывает. И было такое спокойствие внутри. Когда я пришла на последний рубеж, у меня не было мысли с кем-то побороться. Сказала себе, что нужно просто отработать спокойно — и всё. А потом я закрываю пятый выстрел и думаю: «Наверное, уже можно. Фас!» — со смехом рассказала спортсменка в эфире «Матч ТВ».

Сливко, в свою очередь, напомнила об истории, которая произошла с ней на Кубке СБР в Уфе несколькими неделями ранее. Тогда во время большого масс-старта спортсменка также потеряла палку и вынуждена была вести гонку с чужим инвентарём. Впрочем, это не помешало ей одержать уверенную победу.

«Сегодня перед гонкой встретила Катю Юрлову, и она пожелала мне, чтобы всё прошло, как в Уфе, только без приключений с палкой. И вот видите, что получилось. На палку мне наступила, кажется, Егорова Настя, и я потеряла время. Могла уйти с Ларисой в одни ноги, и было бы легче, чем потом догонять её. Последний круг очень тяжело дался. Светлана, быстрая нога, меня догоняла, и я очень счастлива, что мне хватило сил удержать второе место», — поделилась Виктория.

Воскресенье стало днём триумфа ханты-мансийских спортсменов. К победе Резцовой и кубковому триумфу Каплиной добавилось золото мужской сборной в эстафете. В соревнованиях принимали участие сразу три команды из ХМАО-Югры, но победа досталась первой, за которую выступали Дмитрий Иванов, Пётр Пащенко, Михаил Бурундуков и Никита Поршнев.

Накануне гонки фаворитом считалась команда Тюменской области с Александром Логиновым и Евгением Гараничевым в составе, а также сборная Башкортостана, в заявке которой значились Антон Бабиков и Эдуард Латыпов. Но ни та ни другая не сумели включиться в борьбу за награды. Тюменцы в общей сложности использовали 14 дополнительных патронов — больше, чем какая-либо другая команда, а Логинов ещё и заехал на штрафной круг. Они финишировали шестыми с катастрофическим отставанием почти в три минуты. Башкиры и вовсе проиграли больше четырёх минут, также записав на свой счёт лишние 150 м. А ведь в прошлом году таким же точно составом они становились чемпионами страны.

Довольно резво в гонке стартовала вторая команда ХМАО. Сначала Алексей Вагин передал эстафету на второй позиции, а затем его сменщик Семён Сучилов обошёл соперников на трассе и стал лидером. Он безошибочно провёл стрельбу из положения лёжа, а на стойке, куда прибежал уже в одиночестве, сразу отправил два патрона в молоко. Но затем быстро справился с оплошностью, закрыв мишени двумя дополнительными выстрелами, и сохранил первую позицию.

В погоню за ним пустились Александр Поварницын из Удмуртии, белорус Дмитрий Лазовский, а также Пётр Пащенко из первой команды ХМАО.

На третьем этапе биатлонисты ХМАО-2 по-прежнему возглавляли гонку, но их земляки из первой команды постепенно поднялись на вторую позицию и буквально наступали на пятки. Карим Халили тем временем ударными усилиями подтянул сборную ЦФО с пятого на третье место, подвинув сборную Удмуртии.

Развязка наступила на последнем этапе, на котором за ХМАО-2 бежал Вадим Филимонов. 31-летний биатлонист проводил последнюю гонку в спортивной карьере, и партнёры сделали всё возможное, чтобы он смог поставить яркую точку в своих выступлениях. Но уроженец посёлка Красногорский допустил осечку на лёжке, из-за чего уступил первое место Никите Поршневу, а затем постепенно сдал позиции и на дистанции. Его обошли и Кирилл Стрельцов (ЦФО), и белорус Никита Лобастов.

Заключительная стрельба расставила всех по местам: первым на огневой рубеж прибежал югорский биатлонист и безупречно произвёл все пять выстрелов. Его преимущество над белорусом, которому понадобился один доппатрон, составило 18,2 секунды. Лобастов сумел отыграть больше десяти из них, но для победы этого не хватило. Третьим финишировал Стрельцов, принеся бронзу команде ЦФО. А Филимонов пересёк финишную прямую пятым, и партнёры по команде встретили его брызгами шампанского.

Поршнев после финиша признался, что ему пришлось потрудиться на заключительном этапе гонки, потому что в преследователях оказался очень быстрый белорусский спортсмен.

«Когда ушёл на последний круг, думал, что будет лёгкая прогулка. Но потом увидел, что за мной бежит Никита Лобастов. Пришлось поработать и потерпеть. Понял, что просто прогуляться не получится. Старался бороться за первое место», — заявил Поршнев в эфире «Матч ТВ».

Лобастов, в свою очередь, объяснил, почему в этой гонке ему доверили роль финишёра, хотя на этапах Кубка мира в эстафетах он обычно выступает на первом.

«Здесь у нас другая команда, немного другие ребята. Наверное, я мог принести большую пользу на последнем этапе, поэтому и такие перемены. Для молодых спортсменов я здесь не то чтобы в роли дядьки-наставника, но мы с Димой (Лазовским) поопытнее. Потому более сложные этапы — для нас. Как вы видите, что в смешанной эстафете, что в мужской классической борьба шла до финиша. Думаю, интересно и нам, и в первую очередь болельщикам», — цитирует Лобастова «Чемпионат».