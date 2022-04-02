Майгуров: ЧР по биатлону в Тюмени организован на уровне Кубка мира

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался об уровне проведения чемпионата России, который проходит в Тюмени с 30 марта по 3 апреля.
Майгуров: ЧР по биатлону в Тюмени организован на уровне Кубка мира
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

«Уже традиции здесь есть, и сегодняшний уровень — это уровень Кубка мира, чемпионата мира. Я хотел бы ещё раз поблагодарить все службы, оргкомитет работает именно на этом уровне», — цитирует Майгурова ТАСС.

По словам президента СБР, у него нет вопросов к организации турнира, и телевизионная картинка выглядит достойно.

Напомним, что 29 марта Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о приостановке деятельности СБР как члена международной организации с немедленным вступлением в силу. В феврале союз отстранил российских биатлонистов от участия в международных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что определён старт-лист мужского масс-старта на ЧР 2022 года по биатлону.

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