Логинов, Латыпов и Серохвостов пропустят масс-старт на чемпионате России
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В списке отсутствуют бронзовые призёры Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александр Логинов и Эдуард Латыпов, а также Даниил Серохвостов.
Гонка состоится 2 апреля в Тюмени. Начало — в 12:30 мск.
Напомним, что 29 марта IBU объявил о приостановке деятельности СБР как члена международной организации с немедленным вступлением в силу. В феврале союз отстранил российских биатлонистов от участия в международных соревнованиях.
Ранее сообщалось, что Казакевич будет готовиться к следующему сезону под руководством Шашилова.