Логинов, Латыпов и Серохвостов пропустят масс-старт на чемпионате России

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Определён старт-лист мужского масс-старта на чемпионате России 2022 года.
Логинов, Латыпов и Серохвостов пропустят масс-старт на чемпионате России
  • Gettyimages.ru
  • © Michel Cottin/Agence Zoom

В списке отсутствуют бронзовые призёры Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александр Логинов и Эдуард Латыпов, а также Даниил Серохвостов.

Гонка состоится 2 апреля в Тюмени. Начало — в 12:30 мск.

Напомним, что 29 марта IBU объявил о приостановке деятельности СБР как члена международной организации с немедленным вступлением в силу. В феврале союз отстранил российских биатлонистов от участия в международных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Казакевич будет готовиться к следующему сезону под руководством Шашилова.

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