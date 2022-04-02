Логинов, Латыпов и Серохвостов пропустят масс-старт на чемпионате России

Определён старт-лист мужского масс-старта на чемпионате России 2022 года.

В списке отсутствуют бронзовые призёры Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александр Логинов и Эдуард Латыпов, а также Даниил Серохвостов.

Гонка состоится 2 апреля в Тюмени. Начало — в 12:30 мск.

Напомним, что 29 марта IBU объявил о приостановке деятельности СБР как члена международной организации с немедленным вступлением в силу. В феврале союз отстранил российских биатлонистов от участия в международных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Казакевич будет готовиться к следующему сезону под руководством Шашилова.