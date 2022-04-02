Казакевич будет готовиться к следующему сезону под руководством Шашилова

Серебряная призёрка Олимпийских игр 2022 года в Пекине Ирина Казакевич рассказала, под чьим руководством будет готовиться к следующему сезону.

«Хотела бы работать с группой Шашилова, а не в основной команде? В любом случае я рассматриваю вариант подготовки со своим личным тренером, по крайней мере, в следующем сезоне точно», — цитирует Казакевич «Чемпионат».

Напомним, что тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) оценил работу старшего тренера Михаила Шашилова как удовлетворительную.

29 марта IBU объявил о приостановке деятельности СБР как члена международной организации с немедленным вступлением в силу. В феврале союз отстранил российских биатлонистов от участия в международных соревнованиях.

Ранее Латыпов рассказал, что отпустил ситуацию на последней стойке в эстафете на ОИ-2022.