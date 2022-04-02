Казакевич будет готовиться к следующему сезону под руководством Шашилова
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
«Хотела бы работать с группой Шашилова, а не в основной команде? В любом случае я рассматриваю вариант подготовки со своим личным тренером, по крайней мере, в следующем сезоне точно», — цитирует Казакевич «Чемпионат».
Напомним, что тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) оценил работу старшего тренера Михаила Шашилова как удовлетворительную.
29 марта IBU объявил о приостановке деятельности СБР как члена международной организации с немедленным вступлением в силу. В феврале союз отстранил российских биатлонистов от участия в международных соревнованиях.
Ранее Латыпов рассказал, что отпустил ситуацию на последней стойке в эстафете на ОИ-2022.