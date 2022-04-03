Сборная Ханты-Мансийского автономного округа выиграла мужскую эстафету на ЧР по биатлону
- РИА Новости
Они победили с результатом 1 час 18 минут 7,9 секунды.
Вторыми стали спортсмены из Белоруссии, в составе сборной которой выступили Илья Авсеенко, Дмитрий Лазовский, Иван Тулатин и Никита Лобастов (+6,1). Третье место заняла команда Центрального федерального округа, за которую дистанцию прошли Илья Гаврилов, Артём Смирнов, Карим Халили и Кирилл Стрельцов (+32,2).
Ранее сообщалось, что Кристина Резцова победила в масс-старте на чемпионате России по биатлону.