Кристина Резцова победила в масс-старте на чемпионате России по биатлону
- РИА Новости
25-летняя спортсменка допустила три промаха и финишировала с результатом 36 минут 53,6 секунды.
Второе место заняла Виктория Сливко с одним промахом и отставанием на 18 секунд. Тройку лучших замкнула Светлана Миронова (+31,9; три промаха).
Напомним, что в этом сезоне Резцова также завоевала серебро и бронзу Олимпиады в Пекине.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев предложил лишать премии биатлонистов, пропустивших чемпионат России 2022 года.