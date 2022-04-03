Кристина Резцова победила в масс-старте на чемпионате России по биатлону

Российская биатлонистка Кристина Резцова завоевала золото в масс-старте на 12,5 км на чемпионате страны в Тюмени.

25-летняя спортсменка допустила три промаха и финишировала с результатом 36 минут 53,6 секунды.

Второе место заняла Виктория Сливко с одним промахом и отставанием на 18 секунд. Тройку лучших замкнула Светлана Миронова (+31,9; три промаха).

Напомним, что в этом сезоне Резцова также завоевала серебро и бронзу Олимпиады в Пекине.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев предложил лишать премии биатлонистов, пропустивших чемпионат России 2022 года.