Васильев: только проблемы со здоровьем могут служить уважительной причиной пропуска ЧР

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев предложил лишать премии биатлонистов, пропустивших чемпионат России 2022 года.
Васильев: только проблемы со здоровьем могут служить уважительной причиной пропуска ЧР
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«Нужно выносить на обсуждение вопрос о членах сборной, которые не выходят на старт по неуважительным причинам. Только температура и проблемы со здоровьем могут служить уважительной причиной пропуска», — цитирует Васильева РИА Новости.

По его словам, проблема с игнорированием главного старта в стране членами национальной команды длится уже много лет.

«Нужно ставить вопрос о депремировании или снижении стипендии для спортсменов, если нет уважительной причины пропуска», — добавил Васильев.

Напомним, что 2 апреля в Тюмени состоялся мужской масс-старт на ЧР-2022. Гонку пропустили лидеры российской сборной Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов предложил исключить из сборной биатлонистов, которые пропустили чемпионат России.

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