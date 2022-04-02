Тихонов предложил исключить из сборной биатлонистов, которые пропустили чемпионат России

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что пропустивших чемпионат России 2022 года биатлонистов следует исключить из состава национальной команды.

«За подобное нужно вообще выгонять. Чемпионат России — это главный старт. Моё поколение никогда его не пропускало. Если не хотят участвовать, то до свидания из сборной», — приводит слова Тихонова «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что в его время чемпионат Советского Союза было сложнее выиграть, чем мировое первенство. По мнению ветерана, современные биатлонисты то хотят участвовать, то не хотят. Он отметил, что такого вопроса вообще не должно возникать.

2 апреля в Тюмени состоялся мужской масс-старт на ЧР-2022. Гонку пропустили лидеры российской сборной Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов.

Ранее сообщалось, что биатлонист Василий Томшин выиграл масс-старт на чемпионате России в Тюмени.