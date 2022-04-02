Томшин выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону в Тюмени
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
Россиянин допустил два промаха на огневых рубежах и финишировал с результатом 39:39,3. Второе место занял Максим Цветков с одной ошибкой при стрельбе (+0,9). Тройку лучших замкнул Никита Поршнев, который один раз промахнулся на огневых рубежах (+31,3).
Напомним, что гонку с общего старта пропустили бронзовые призёры Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александр Логинов и Эдуард Латыпов, а также Даниил Серохвостов.
Ранее Латыпов объяснил, почему пропускает масс-старт на чемпионате России.