Томшин выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону в Тюмени

Биатлонист Василий Томшин выиграл масс-старт на чемпионате России в Тюмени.

Россиянин допустил два промаха на огневых рубежах и финишировал с результатом 39:39,3. Второе место занял Максим Цветков с одной ошибкой при стрельбе (+0,9). Тройку лучших замкнул Никита Поршнев, который один раз промахнулся на огневых рубежах (+31,3).

Напомним, что гонку с общего старта пропустили бронзовые призёры Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александр Логинов и Эдуард Латыпов, а также Даниил Серохвостов.

Ранее Латыпов объяснил, почему пропускает масс-старт на чемпионате России.