Латыпов объяснил, почему пропускает масс-старт на чемпионате России

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Трёхкратный бронзовый олимпийский призёр Эдуард Латыпов назвал причину, по которой пропускает масс-старт на чемпионате России в Тюмени.
Латыпов объяснил, почему пропускает масс-старт на чемпионате России
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Берегу здоровье. Изначально же говорил, что не побегу смешанную эстафету. Но попросили выступить за регион, побороться в эстафете. Поэтому приняли решение, что не побегу именно масс-старт», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что Латыпов на Олимпиаде в Пекине завоевал три бронзовые медали: в смешанной и классической эстафетах, а также в гонке преследования.

Ранее сообщалось, что Логинов, Латыпов и Серохвостов пропустят масс-старт на чемпионате России.

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