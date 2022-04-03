Майгуров об отстранении сборной России: не скажу, что все биатлонисты оптимистичны

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о встрече со спортсменами, выступающими за национальную команду.
Майгуров об отстранении сборной России: не скажу, что все биатлонисты оптимистичны
  • РИА Новости

«Позавчера провели встречу со спортсменами. Не скажу, что все супероптимистичны, они в ожидании. Мы им всё объяснили и попросили с пониманием отнестись к ситуации. Мы должны быть сдержанными и уверенными. Уверен, всё вернется. Многие решения политизированы, к нам самые жёсткие меры приняли», — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».

29 марта IBU объявил о приостановке деятельности СБР как члена международной организации с немедленным вступлением решения в силу. До этого же от соревнований под эгидой IBU были отстранены российские спортсмены.

Ранее Майгуров заявил, что СБР сохранит сборную России по биатлону.

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