Майгуров заявил, что СБР сохранит сборную России по биатлону

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о будущем национальной команды.
Майгуров заявил, что СБР сохранит сборную России по биатлону
  • РИА Новости

«Сохраняем сборную России, Минспорт нам это подтверждает. Чтобы сильные тренировались с сильными и мы в любой момент были готовы вернуться в международный биатлон», — сказал Майгуров в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что экс-глава СБР Владимир Драчёв предложил распустить сборную России из-за невозможности выступать в международных турнирах.

29 марта IBU объявил о приостановке деятельности СБР как члена международной организации с немедленным вступлением в силу. До этого же от соревнований под эгидой IBU были отстранены российские спортсмены.

Ранее в СБР выразили готовность к тому, что сборная России по биатлону пропустит следующий сезон.

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