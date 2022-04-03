Майгуров заявил, что СБР сохранит сборную России по биатлону

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о будущем национальной команды.

«Сохраняем сборную России, Минспорт нам это подтверждает. Чтобы сильные тренировались с сильными и мы в любой момент были готовы вернуться в международный биатлон», — сказал Майгуров в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что экс-глава СБР Владимир Драчёв предложил распустить сборную России из-за невозможности выступать в международных турнирах.

29 марта IBU объявил о приостановке деятельности СБР как члена международной организации с немедленным вступлением в силу. До этого же от соревнований под эгидой IBU были отстранены российские спортсмены.

Ранее в СБР выразили готовность к тому, что сборная России по биатлону пропустит следующий сезон.