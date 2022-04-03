В СБР готовы к тому, что сборная России по биатлону пропустит следующий сезон

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров признался, что в организации готовятся к тому, что национальная команда не примет участия в международных соревнованиях в сезоне-2022/23.

«Настраиваемся, что следующий сезон в Кубке мира мы не начнём. Мы настраиваемся на это, у нас есть девять этапов Кубка России, они синхронизированы с Кубком мира, блок в январе, блок в феврале», — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».

По его словам, чемпионат России пройдёт в одно время с чемпионатом мира, а календарь соревнований будет опубликован в ближайшее время. При этом он заявил, что финансирование СБР останется на прежнем уровне.

29 марта IBU объявил о приостановке деятельности СБР как члена международной организации с немедленным вступлением в силу. До этого же от соревнований под эгидой IBU были отстранены российские спортсмены.

Ранее Майгуров высказался о возможных изменениях в женской сборной России.