Глава СБР: в женской сборной России возможны внутренние изменения, но не кардинальные

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о возможных изменениях в женской национальной команде.
Глава СБР: в женской сборной России возможны внутренние изменения, но не кардинальные
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«У всех тренеров действующий контракт до 31 мая, но я за то, чтобы сегодня уже тренеры были теоретически утверждены. Фактически мы направим списки в отведенный срок в Минспорт, чтобы их утвердили с 1 июля. Но планирование должно начаться сейчас», — цитирует Майгурова «Матч ТВ».

Он отметил, что утверждённый тренерский штаб должен приступить к работе с 1 мая, а также в очередной раз признал удовлетворительной работу старшего тренера женской команды Михаила Шашилова.

«Ко всем были те или иные вопросы, наверное, в меньшей степени они были к мужской команде. В женской возможны внутренние изменения, но не кардинальные. После того как проведу личные консультации, мы обсудим коллегиально. Нельзя исключать, что у Михаила Викторовича будет просто группа», — добавил Майгуров.

Тренерский совет СБР оценил работу Шашилова в сезоне-2021/22 как удовлетворительную большинством голосов: 23 члена проголосовали положительно, пять членов — за «неудовлетворительно».

Ранее сообщалось, что СБР связывался с восьмикратным олимпийским чемпионом норвежцем Уле-Эйнаром Бьорндаленом по поводу сотрудничества в сборной России.

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