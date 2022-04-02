Финишный рывок Томшина и последний круг Резцовой: чем запомнились масс-старт и эстафета на ЧР по биатлону

На чемпионате России в Тюмени состоялись женская эстафета и мужской масс-старт. В первом виде победу одержала сборная ХМАО-Югры, которая лидировала на протяжении почти всей гонки. А на последнем рубеже Кристина Резцова не позволила преследовательницам приблизиться к себе. У мужчин первое место занял Василий Томшин из Санкт-Петербурга. На заключительном подъёме он обошёл земляка Максима Цветкова и завоевал золотую медаль.

Женская эстафета на чемпионате России гарантировала болельщикам яркую и интересную борьбу, ведь на старт должны были выйти все сильнейшие биатлонистки страны. Наиболее представительно выглядел состав Свердловской области, в который попали сразу два серебряных призёра Олимпиады в Пекине — Светлана Миронова и Ирина Казакевич.

Лидер отечественной национальной команды Кристина Резцова усилила действующих чемпионок в этом виде ХМАО. Екатерина Юрлова-Перхт, выигравшая суперспринт в паре с Максимом Цветковым, выступала в роли стартёра за родной Санкт-Петербург. Белоруссия оказалась представлена Анной Солой и Ириной Лещенко.

Казалось, главным фаворитом можно назвать именно четвёрку из Свердловской области. Однако на деле равных вновь не оказалось представительницам Югры. Из предыдущего золотого ростера остались только Елизавета Каплина и Екатерина Носкова, но это не помешало коллективу сохранить место на вершине. Причём итоговое преимущество над ближайшими конкурентками составило почти минуту — 44,3 секунды.

Нельзя сказать, что залогом успеха послужила точная стрельба, поскольку победительницы допустили суммарно 12 промахов. Но по крайней мере они не заходили на штрафные круги в отличие от преследовательниц. Хотя не обошлось и без неприятных неожиданностей на рубежах. Например, у Носковой на стойке возникли проблемы с амуницией.

«Настрой был побеждать. Моя стрельба? Не совсем получилось справиться, на стойку я не в своём темпе подошла. Рада, что смогла «добить» запасными патронами, хотя они у меня вываливались», — пожаловалась спортсменка в интервью «Матч ТВ».

Это не помешало Екатерине создать отрыв от соперниц, нивелировать который они уже не сумели. Не лучшим образом свой этап провела только Владислава Гаврилова, которая не закрыла шесть мишеней и позволила быстрой Казакевич сократить гандикап до 20 секунд.

«Самочувствие хорошее, спасибо сервису. Моя задача была отыгрывать отставание, поэтому довольна этапом. Много сил оказалось потрачено, шла быстро, это сказалось на стрельбе», — подвела итоги гонки Ирина.

Но на последнем этапе за ХМАО бежала Резцова. И она в очередной раз продемонстрировала, что в роли финишёра чувствует себя великолепно. Тамара Дербушева из Свердловской области сделала всё от себя зависящее, чтобы возродить интригу, отработав на «ноль», но оказалась не в состоянии бороться с мощной конкуренткой в скорости.

А сборная Санкт-Петербурга, на протяжении всей гонки боровшаяся за медали, финишировала на обидном четвёртом месте. Карина Талменева на последней стойке ушла на штрафной круг и позволила обойти себя Анне Никулиной из ДФО-СФО. Таким образом, осталась без медали Юрлова-Перхт, для которой эта гонка может стать последней в карьере, поскольку в масс-старте 3 апреля она участия не примет.

«Наверное, это одна из лучших моих стрелковых форм, давно не было такого настроя на стрельбу и спокойствия, но составляющая на лыжне оставляет желать лучшего. Надеялась пробежать и масс-старт, но опубликовали списки на гонку, и меня там нет. Нужно было лучше выступать в спринте. Первенство России для меня окончено», — подчеркнула чемпионка планеты.

У мужчин масс-старт состоялся уже в субботу. К сожалению, по различным причинам отказались от участия в нём Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Даниил Серохвостов. У последнего возникли проблемы со здоровьем. Однако сражение за медали всё равно обещало получиться интересным. В число претендентов на награды входили и Цветков, и Никита Поршнев, и Александр Поварницын, и Евгений Гараничев, и Саид Каримулла Халили, и Антон Бабиков, и белорусы Никита Лобастов и Дмитрий Лазовский.

Добавляли интриги и непростые погодные условия. Незадолго до начала гонки в Тюмени пошёл сильный мокрый снег, который заметно усложнил жизнь участникам.

Впрочем, многие из фаворитов столкнулись с серьёзными проблемами на рубежах. Например, обычно надёжный в стрельбе Бабиков допустил пять осечек, а призёр ОИ в Пекине в эстафете Халили — шесть. С такими результатами решать серьёзные задачи было нереально. В итоге Антон расположился на 23-й строчке, а его молодой соотечественник — на 18-й.

Не лучшим образом выступил и Гараничев, уступивший победителю две минуты. Если в спринте он стал пятым, то на этот раз с трудом попал даже в топ-20 и в очередной раз продемонстрировал, что в настоящий момент не готов к возвращению в основную сборную.

Зато праздник пришёл на улицу биатлонистов из Санкт-Петербурга, которым не повезло в женской эстафете. В масс-старте мужчины реабилитировались за женщин и заняли два первых места. Лидировал большую часть гонки Цветков. Он показывал далеко не лучший ход, зато практически идеально стрелял и совершил всего один промах — на заключительной стойке.

Однако он стоил ему золота. Осечкой земляка воспользовался Василий Томшин, который неизменно входил в группу преследователей. Основная борьба развернулась на последнем круге. С рубежа Василий ушёл с отставанием в 8,8 секунды от лидера и буквально за спиной у Поршнева. Однако Никита быстро сдался и довольствовался бронзой.

«Кто был лучше готов функционально, тот себя лучше и проявил. Собой доволен, на последнем круге хотел побиться, если бы трасса оказалась скоростнее. Поймал просвет, просто сегодня ребята сильнее меня, оправданий нет. Оказалось, на подъёме Томшин сделал рывок, ему подсказали тренеры», — посетовал спортсмен, представляющий ХМАО-Югру.

Василий же чувствовал себя великолепно и легко достал Цветкова, а на последнем подъёме играючи ушёл от него, гарантировав себе золото.

«Спасибо зрителям, атмосфера классная. На рывке попробовал догнать Максима — удалось. Он сразу сильно пошёл, но на верхушке был тяжёлый подъём, я приберёг силы и использовал их. Очень рад и доволен, что удалось победить», — делился эмоциями чемпион.

Отдельный повод для радости появился и у Кирилла Бажина из Свердловской области. Он, хотя и финишировал только 11-м, выиграл общий зачёт Кубка России, всего на четыре очка опередив Рустама Каюмова.