Команда Резцовой победила в эстафете на чемпионате России по биатлону

На чемпионате России в Тюмени завершилась женская эстафетная гонка по биатлону.

Победу в гонке праздновала первая команда Ханты-Мансийского автономного округа. В составе сборной выступали Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Владислава Гаврилова и Кристина Резцова. Команда использовала 12 дополнительных патронов и финишировала с результатом 1:13,42.

На второй позиции расположились биатлонистки Свердловской области (+44,3). Тройку лучших замкнула команда из Сибирского и Дальневосточного Федеральных округов (+2:47,4).

Ранее сообщалось, что Юрлова-Перхт не выступит в масс-старте на чемпионате России.