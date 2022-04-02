Команда Резцовой победила в эстафете на чемпионате России по биатлону

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На чемпионате России в Тюмени завершилась женская эстафетная гонка по биатлону.
Команда Резцовой победила в эстафете на чемпионате России по биатлону
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Победу в гонке праздновала первая команда Ханты-Мансийского автономного округа. В составе сборной выступали Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Владислава Гаврилова и Кристина Резцова. Команда использовала 12 дополнительных патронов и финишировала с результатом 1:13,42.

На второй позиции расположились биатлонистки Свердловской области (+44,3). Тройку лучших замкнула команда из Сибирского и Дальневосточного Федеральных округов (+2:47,4). 

Ранее сообщалось, что Юрлова-Перхт не выступит в масс-старте на чемпионате России.

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