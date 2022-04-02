Биатлонистка Юрлова-Перхт рассказала, что её мотивировало после родов

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Чемпионка мира 2015 года по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт рассказала о своей мотивации для возвращения к выступлениям после рождения второго ребёнка.

«Привести себя в форму — это, наверное, был тот самый лозунг, под которым я действовала. Пока я действительно себя привожу в форму. А в Тюмени решила посмотреть, как это работает. На верном я пути или не на верном», — сказала Юрлова-Перхт в интервью RT.

Она также призналась, что у неё были планы на олимпийский сезон, но реализовать их не удалось в силу обстоятельств. Тем не менее 37-летняя спортсменка выступила на чемпионате страны, так как обещала это своим болельщикам. 

«Хотела выступить на Кубке России в Ижевске, но там по ряду обстоятельств не получилось выйти на старт. А в Тюмени было бы уже просто неправильно идти на попятную. Мне кажется, многие бы просто не поняли этого. Пока я готовилась к возвращению, получала очень много сообщений со словами поддержки, в какой-то мере это даже стало для меня дополнительной мотивацией», — подчеркнула биатлонистка.

Ранее Юрлова-Перхт назвала Лопухова и Пихлера важнейшими тренерами в своей карьере.

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