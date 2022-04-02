Биатлонистка Юрлова-Перхт считает Лопухова и Пихлера важнейшими тренерами в своей карьере

Чемпионка мира 2015 года по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт призналась, что мотивация во время её карьеры изначально исходила от тренеров, с которыми ей довелось работать.

«Изначально, конечно же, от тренеров. Я прошла очень много разных школ. И много для себя почерпнула всевозможной информации. Тот же Николай Петрович Лопухов — один из величайших специалистов, которые когда-либо встречались на моем спортивном пути... Именно благодаря его стараниям моё отношение к спорту, к поставленным целям, сильно изменилось в достаточно юном возрасте», — сказала Юрлова-Перхт в интервью RT.

По её мнению, ей было бы гораздо тяжелее, если бы она не прошла эту школу в 18—19 лет.

«Не хочу обижать всех специалистов, с которыми я в разное время работала, но второй знаковый человек в моей биатлонной карьере — это Вольфганг Пихлер. Я бы даже сказала, наши отношения очень не сложились, поскольку я выпала из обоймы сборной как раз в его времена. Но Пихлер дал мне колоссальный толчок к саморазвитию. К изучению иностранных языков, к пониманию себя, к тому, чтобы найти своё место в этом мире. Если бы того нашего пересечения не произошло, я бы уже давно не бегала», — подчеркнула 37-летняя спортсменка.

Ранее Юрлова-Перхт высказалась об их с Максимом Цветковым победе на чемпионате России.