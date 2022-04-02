Юрлова-Перхт высказалась об их с Цветковым победе на чемпионате России

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Биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала победу в сингл-миксте в паре с Максимом Цветковым на чемпионате России в Тюмени.

«Перед эстафетной гонкой один из корреспондентов меня спросил: «Чем будете брать? Наверное, опытом?» Я отвечаю: «Наверное, да, другого слова и не подобрать». Мы раньше никогда с Максом в эстафетах не выступали. Но действительно были очень мотивированы на то, чтобы показать результат. Тем более что конкуренция была приличной. 26 команд на старте, что для чемпионата России очень немало, бежали все самые сильные спортсменки: Виктория Сливко, Кристина Резцова, Лариса Куклина», — сказала Юрлова-Перхт в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Юрлова-Перхт не выступит в масс-старте на чемпионате России.

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