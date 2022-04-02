Юрлова-Перхт рассказала, как ей помогли советы врача из Санкт-Петербурга

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Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт рассказала о ценных советах врача Елены Ломазовой, которая консультировала её по поводу возвращения в спорт.

«Мне, наверное, очень повезло, что несколько лет назад я встретила в Санкт-Петербурге замечательного и профессионального спортивного доктора — Елену Ломазову. Мы начали работать ещё до первой моей беременности, и именно она помогала мне восстанавливаться. Думаю, что как раз благодаря Елене Владимировне я не приняла никаких ошибочных решений. После выигранного сингл-микста она написала мне, что очень рада и нам всё-таки удалось добиться поставленной цели. А в декабре, когда я размышляла, ехать мне в Ижевск или нет, Ломазова честно сказала: «Кать, ты, конечно, можешь поехать, но это будет твоя заключительная гонка, больше ты уже ничего не сможешь показать. Это я тебе как профессиональный доктор говорю…» — призналась Юрлова в интервью RT.

При этом она отметила, что доктор понимала, насколько ей важно вернуться в строй после рождения второго ребёнка, притом что ей было весьма непросто восстанавливаться.

«Мне и хотелось снова почувствовать, что я вернулась в привычную для себя жизнь, снова обрела хорошую физическую форму. Даже 33-е место в спринте не расстроило. Ну, а золотая медаль в сингл-миксте… Это уже высшая, наверное, награда за ту работу, которую я выполнила», — заявила спортсменка.

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