Тренер Нигматуллиной рассказал о конфликте с президентом СБР

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Тренер и муж российской биатлонистки Ульяны Нигматуллиной Ильшат рассказал о разногласиях с президентом Союза биатлонистов России Виктором Майгуровым.
Тренер Нигматуллиной рассказал о конфликте с президентом СБР
  • РИА Новости

«Ситуация перед началом прошлого сезона напрягала. Желание уйти на самоподготовку я озвучивал и в сентябре на тренерском совете, на котором по непонятным мне причинам Виктор Майгуров отсутствовал», — приводит слова Нигматуллина ТАСС.

Он также подчеркнул, что отсутствие президента СБР на совете привело к докладным со стороны старшего тренера сборной Михаила Шашилова. По его словам, Ульяне необходим индивидуальный подход и знание, какие упражнения ей можно выполнять, а какие нет.

Напомним, что Нигматуллина завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете и серебряную в женской на Играх в Пекине.

К сезону 28-летняя спортсменка готовится в составе сборной Удмуртии.

Ранее Нигматуллина рассказала, сколько получила от Удмуртской Республики за медали, завоёванные на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

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