Тренер Нигматуллиной рассказал о конфликте с президентом СБР
- РИА Новости
«Ситуация перед началом прошлого сезона напрягала. Желание уйти на самоподготовку я озвучивал и в сентябре на тренерском совете, на котором по непонятным мне причинам Виктор Майгуров отсутствовал», — приводит слова Нигматуллина ТАСС.
Он также подчеркнул, что отсутствие президента СБР на совете привело к докладным со стороны старшего тренера сборной Михаила Шашилова. По его словам, Ульяне необходим индивидуальный подход и знание, какие упражнения ей можно выполнять, а какие нет.
Напомним, что Нигматуллина завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете и серебряную в женской на Играх в Пекине.
К сезону 28-летняя спортсменка готовится в составе сборной Удмуртии.
Ранее Нигматуллина рассказала, сколько получила от Удмуртской Республики за медали, завоёванные на Олимпиаде 2022 года в Пекине.