Вайцеховская предположила, почему Максимов проголосовал за Нуждова на выборах главы СБР

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская прокомментировала ситуацию с выборами в Союзе биатлонистов России (СБР).
Вайцеховская предположила, почему Максимов проголосовал за Нуждова на выборах главы СБР
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Но любопытнее здесь другое: почему Максимов так поступил. Только ли потому, что он такой недоговорной и, соответственно, ненадёжный? Да ничего подобного. История-то проста как гвоздь: старший тренер мужской сборной Юрий Каминский остался в этом сезоне практически без работы: все топовые спортсмены, за исключением Латыпова, с этой тренерской связкой не сработались — ушли в другие группы», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

По её мнению, это сильный удар по самолюбию — как по профессиональному, так и по личному.

«И тут очень кстати оппонентом действующего президента СБР озвучивается пункт выборной программы: в случае победы на выборах Каминский будет назначен главным тренером сборной. Могут ли в этом случае для самого Максимова открыться несколько иные возможности, чем работать с резервистами даже не второго, а третьего состава? Вполне… Ну и как за эту перспективу не голосовать-то? Другой вопрос, что, даже если такое назначение состоится, ситуацию в команде оно вряд ли изменит: тренерский авторитет давно уже принудительным путём не зарабатывается», — добавила Вайцеховская.

Ранее Вайцеховская прокомментировала ситуацию с выборами в СБР.

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