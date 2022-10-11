Губерниев считает, что Минспорта и глава ОКР должны вмешаться в ситуацию с давлением на выборах президента СБР
- РИА Новости
«Мне кажется, в этой ситуации должны вмешаться Минспорта, лично министр Олег Матыцин, Олимпийский комитет России и его глава Станислав Поздняков, а если реакции не будет — правоохранительные органы. Потому что это грубейшее нарушение закона Российской Федерации о выборах общественной организации», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».
Отчётно-выборная конференция прошла 23 июня в Москве.
Президент СБР Виктор Майгуров не набрал нужного количества голосов на выборах главы союза. За действующего президента проголосовали 35 делегатов, а за вице-президента СБР Алексея Нуждова — 18.
Внеочередная отчётно-выборная конференция СБР пройдёт в Москве 14 октября.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал, что команда действующего президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова заставляет некоторые региональные федерации голосовать за него.