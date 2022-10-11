Слухи о воровстве, жалобы на давление и упрёки во лжи: Майгуров и Нуждов обменялись претензиями перед выборами главы СБР

Виктор Майгуров и Алексей Нуждов обменялись претензиями за несколько дней до второго раунда выборов на пост главы Союза биатлонистов России. Поддерживающие вице-президента представители региональных федераций сообщили о том, что на них оказывается давление, а также обвинили двукратного призёра Игр с соратниками в воровстве. В ответ Майгуров упрекнул соперника в нарушении режима тишины и назвал все обвинения с его стороны голословными.

Выборы президента СБР в текущем году превратились в настоящий сериал, который вызывает куда больший интерес, чем выступление самих биатлонистов, учитывая их отстранение от международных соревнований. На пост претендуют действующий глава организации Виктор Майгуров и её вице-президент, руководитель Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.

Стороны неоднократно обменивались жёсткими взаимными упрёками, а всего за несколько дней до выборов, которые пройдут в Москве 14 октября, сошлись в очередной жёсткой пикировке.

С серьёзными обвинениями в адрес Майгурова выступили представители регионов. Так, глава Федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов рассказал о двух случаях воровства в СБР, якобы пресечённых его оппонентом. По заверению функционера, в первом президент получил от Министерства спорта €82 тыс. на оплату этапа Кубка мира в Контиолахти, но перечислил аналогичную сумму европейским контрагентам из валютного счёта союза, а сотруднику ЦСП и СБР Дмитрию Рочеву поручил подготовить отчёт по фиктивным документам и закрыть платёж в ЦСП.

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Второй инцидент касался подготовки одной из поездок сборных России. Якобы, согласно фиктивным документам от Рочева, она обошлась в €42 тыс., хотя стоила на €10 тыс. меньше. После этого Нуждов обратился с заявлением в правоохранительные органы, и в настоящий момент ведётся проверка.

«Такой случай, скорее всего, не единичный. Подобная схема кражи уже была поставлена на поток. Роль Нуждова, который пресекал эту деятельность, понятна: здесь, по моему мнению, были замешаны не только Рочев и Майгуров, но и сотрудники министерства. Нуждов, естественно, лишний в этой схеме. Если он станет президентом СБР, такого не позволит, воровства уже быть не может», — объяснил Нугманов.

Параллельно он обвинил региональные министерства спорта в давлении на федерации в преддверии выборов с призывом голосовать за действующего руководителя. По его словам, подобные случаи были зафиксированы в Забайкальском и Пермском краях, Калуге, Новосибирске и Бурятии.

Подтвердил его информацию чемпион мира, председатель Федерации биатлона Забайкальского края Геннадий Ковалёв. Он заявил, что получил от местного министра спорта три сообщения с указанием поддержать Майгурова. А уже перед предстоящим голосованием тот намеревался сам представлять организацию на конференции СБР, хотя не имеет на это права.

Разумеется, не мог не высказаться по поводу громких обвинений сам Нуждов. Он подтвердил, что весной действительно обратился с заявлением в правоохранительные органы после инцидента с организацией поездки сборной за €42 тыс., поскольку в действиях коллег имелся состав преступления.

«С учётом первого случая, когда никто не был наказан, я понял: урок не извлечён. Я имею юридический и уголовно-процессуальный опыт, поэтому понимал, что, как ответственное лицо, должен сообщить в правоохранительные органы, поскольку вижу признаки состава преступления. Передал эти документы в органы, написал заявление… идёт проверка. Она долго длится: то документов не дождались, то, как говорят, Рочева не могут опросить. Хотя сотрудников ЦСП уже опросили. Насколько понимаю, всё, что я говорю, на этом этапе подтверждается», — цитирует кандидата Sports.ru.

При этом он отказался называть произошедшее выносом сора из избы и объяснил, что, как член правления СБР, не мог поступить иначе.

«Мне кажется, я предпринял ровно то, что положено по закону, да и по совести. А что, не надо добиваться, чтобы вернули неправомерно полученные бюджетные средства? Мне нужно было промолчать, понимая и зная?» — добавил Нуждов.

Не углядел он в заявлениях своих сторонников и нарушения режима тишины, поскольку выступления Нугманова и Ковалёва — их личная инициатива.

А вот по мнению Майгурова, соперник пренебрёг договорённостью, достигнутой между ними ещё после первой конференции. Тогда они сошлись на том, что не будут производить вбросы в публичное пространство в преддверии нового голосования.

«Похоже, перед каждой выборной конференцией СБР в Нугманове просыпается желание почувствовать на себе внимание СМИ. Он и в июне публично выступал с голословными «разоблачениями». Эти «разоблачения» ничем не подтверждаются, и за три с лишним месяца после конференции Нугманов почему-то о них больше ни разу не вспомнил», — цитирует президента Sports.ru.

Что же касается реального отношения представителей регионов к оппоненту, то Майгуров напомнил: они не одобрили его кандидатуру ещё на выборах в исполком СБР.

«Я не хочу опускаться в эту грязь, втягивать наш биатлон в дрязги и склоки. А Нугманову не стоит пытаться воздействовать на тех, кто будет выбирать 14 октября, своими нечистоплотными приёмами. Это неспортивно», — подчеркнул функционер.

Наконец, его сторонник, трёхкратный чемпион мира Павел Ростовцев, вовсе обвинил поддерживающего Нуждова экс-главу совета СБР Александра Еслева в попытке подкупа. Якобы тот позвонил и прямо поинтересовался, сколько денег ему требуется заплатить, чтобы «можно было разговаривать».

«Если такие люди работают в команде кандидата в президенты СБР и пытаются по телефону предлагать деньги сторонникам другого кандидата, это неправильно. Но мы видим, что при поддержке Майгурова регионами и спортивным руководством его оппоненты действуют таким образом и выливают на него очередные витки грязи. Это всё звенья одной цепи. Они думают, что я просто так изменю свою позицию? Подобные методы в избирательной компании считаю недопустимыми», — объяснил Ростовцев Metaratings.ru.

Публичный конфликт между двумя кандидатами за несколько дней до решающего голосования вызвал серьёзный резонанс в мире отечественного биатлона. Например, известный комментатор Дмитрий Губерниев назвал попытку вмешательства в процедуру грубейшим нарушением закона и призвал разобраться в происходящем Министерство спорта и Олега Матыцина лично.

После этого министр также выступил с заявлением и выразил надежду на то, что региональные федерации «сделают правильный выбор».

«Министерство спорта находится во взаимодействии с СБР. Мы понимаем, что это одна из ведущих федераций по влиянию и укреплению авторитета российского спорта и биатлона… Мы будем оказывать содействие, чтобы позиции отечественного биатлона на мировой арене, программа развития биатлона в регионах были успешно реализованы», — цитирует Матыцина «Матч ТВ».

Не остался в стороне и бывший руководитель СБР Александр Тихонов, публично поддержавший действующего главу и посчитавший все обвинения в его адрес ложью.

«Уверен, Майгуров должен победить. Виктору надо быть пожёстче и таких, как Нуждов, гнать поганой метлой. Алексея надо не запускать никуда, пусть занимается своим делом. Слова Ковалёва о давлении на глав региональных федераций — враньё. Я созваниваюсь с регионами, это неправда», — приводит слова Тихонова Metaratings.

Изначально руководитель организации должен был определиться на отчётно-выборной конференции ещё в июне. Фаворитом считался трёхкратный олимпийский чемпион, которого поддерживали бывшие биатлонисты. На стороне его соперника выступали как раз представители регионов, оставшиеся довольные предложением увеличить гонорары на внутренних турнирах.

Тогда мероприятие также не обошлось без громких обвинений. Майгурова упрекнули в финансовых махинациях, а совет СБР даже написал жалобу в прокуратуру. Но победить Нуждову это не помогло. Он набрал всего 18 голосов, тогда как соперник — 35. Однако и действующему президенту, чтобы сохранить свой пост, этого оказалось мало. Требовалось получить 2/3 голосов. То есть Виктору не хватило всего одного.

В итоге собравшиеся приняли решение не сразу же проводить второй тур, а собрать внеочередную конференцию, которая позже была назначена на 14 октября. На ней кандидатам для успеха окажется достаточно 50% плюс два голоса.