военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Вице-президент СБР Нуждов: смешно читать, что спорт вне политики, это уже звучит как мем

Короткая ссылка
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов прокомментировал решение конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) продлить отстранение россиян.
Вице-президент СБР Нуждов: смешно читать, что спорт вне политики, это уже звучит как мем
  • Gettyimages.ru

«Всё было ожидаемо. Было любопытно посмотреть, как расположатся голоса, кто проголосует за нас. Я надеялся, что побольше будут за нас и воздержатся. Хотелось бы, чтоб поддержки было больше. То, что теперь нас могут допустить в любой момент по новому решению конгресса IBU, не имеет значения. Это решение несамостоятельное с их стороны. Смешно читать, что спорт вне политики. Это уже звучит как мем. Не думаю, что у кого-то остались иллюзии по этому поводу», — приводит слова Нуждова РИА Новости.

Он также отметил, что сейчас необходимо сосредоточиться на внутренних соревнованиях. По его мнению, российские биатлонисты не разбегутся, потому что выделяются хорошие средства и создаются условия для их подготовки и поддержки.

16 сентября конгресс IBU продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных турнирах. IBU также сохранил приостановку членства СБР и БФБ.

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее президент СБР Виктор Майгуров сообщил, что будут предприняты шаги по возврату россиян на международные старты.

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить