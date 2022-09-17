Вице-президент СБР Нуждов: смешно читать, что спорт вне политики, это уже звучит как мем
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«Всё было ожидаемо. Было любопытно посмотреть, как расположатся голоса, кто проголосует за нас. Я надеялся, что побольше будут за нас и воздержатся. Хотелось бы, чтоб поддержки было больше. То, что теперь нас могут допустить в любой момент по новому решению конгресса IBU, не имеет значения. Это решение несамостоятельное с их стороны. Смешно читать, что спорт вне политики. Это уже звучит как мем. Не думаю, что у кого-то остались иллюзии по этому поводу», — приводит слова Нуждова РИА Новости.
Он также отметил, что сейчас необходимо сосредоточиться на внутренних соревнованиях. По его мнению, российские биатлонисты не разбегутся, потому что выделяются хорошие средства и создаются условия для их подготовки и поддержки.
16 сентября конгресс IBU продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных турнирах. IBU также сохранил приостановку членства СБР и БФБ.
МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Ранее президент СБР Виктор Майгуров сообщил, что будут предприняты шаги по возврату россиян на международные старты.