Вице-президент СБР Нуждов: смешно читать, что спорт вне политики, это уже звучит как мем

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов прокомментировал решение конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) продлить отстранение россиян.

«Всё было ожидаемо. Было любопытно посмотреть, как расположатся голоса, кто проголосует за нас. Я надеялся, что побольше будут за нас и воздержатся. Хотелось бы, чтоб поддержки было больше. То, что теперь нас могут допустить в любой момент по новому решению конгресса IBU, не имеет значения. Это решение несамостоятельное с их стороны. Смешно читать, что спорт вне политики. Это уже звучит как мем. Не думаю, что у кого-то остались иллюзии по этому поводу», — приводит слова Нуждова РИА Новости.

Он также отметил, что сейчас необходимо сосредоточиться на внутренних соревнованиях. По его мнению, российские биатлонисты не разбегутся, потому что выделяются хорошие средства и создаются условия для их подготовки и поддержки.

16 сентября конгресс IBU продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных турнирах. IBU также сохранил приостановку членства СБР и БФБ.

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее президент СБР Виктор Майгуров сообщил, что будут предприняты шаги по возврату россиян на международные старты.