СБР попросит IBU разъяснить критерии допуска россиян к соревнованиям

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что будут предприняты шаги по возврату россиян на международные старты.

«СБР вместе с БФБ отправит запрос в IBU, чтобы конкретизировать критерии, которые мы должны выполнить. Будем отстаивать интересы наших спортсменов», — цитирует Майгурова ТАСС.

По его словам, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался, что не исключает возвращения россиян и белорусов под нейтральным флагом.

«Я считаю, что диалог пошёл в сторону того, чтобы пересмотреть глобальные решения, которые были приняты весной, и более конкретно перейти к интересам спортсменов», — добавил Майгуров.

Конгресс IBU продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных турнирах. IBU также сохранил приостановку членства СБР и БФБ.

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что IBU не вернёт россиян на международные старты.