Васильев объяснил, почему не хочет выдвигаться на пост президента СБР

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал о причинах, почему уходит от любых предложений выдвинуть кандидатуру на пост президента СБР.
Васильев объяснил, почему не хочет выдвигаться на пост президента СБР
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Есть несколько причин. У меня большое биатлонное хозяйство в Питере, мы много строим. Иначе говоря, я взял на себя определённые обязательства, которые должен выполнить. Что такое работать в руководстве СБР? Это прежде всего означает необходимость переезжать в Москву. Создать что-то серьёзное, трудясь в удалённом режиме, не получится. Поэтому пришлось сделать выбор», — рассказал Васильев в интервью RT.

Ранее Васильев поделился мнением, кого считает идеальным президентом Союза биатлонистов России (СБР).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить