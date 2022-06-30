Васильев объяснил, почему не хочет выдвигаться на пост президента СБР

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал о причинах, почему уходит от любых предложений выдвинуть кандидатуру на пост президента СБР.

«Есть несколько причин. У меня большое биатлонное хозяйство в Питере, мы много строим. Иначе говоря, я взял на себя определённые обязательства, которые должен выполнить. Что такое работать в руководстве СБР? Это прежде всего означает необходимость переезжать в Москву. Создать что-то серьёзное, трудясь в удалённом режиме, не получится. Поэтому пришлось сделать выбор», — рассказал Васильев в интервью RT.

Ранее Васильев поделился мнением, кого считает идеальным президентом Союза биатлонистов России (СБР).