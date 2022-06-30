Васильев считает, что руководитель СБР прежде всего обязан быть харизматичным

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением, кого считает идеальным президентом Союза биатлонистов России (СБР).
Васильев считает, что руководитель СБР прежде всего обязан быть харизматичным
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«Я, возможно, рассуждаю какими-то устаревшими категориями, но, на мой взгляд, руководитель обязан быть прежде всего харизматичен. Ему должны верить, идти за ним. Наиболее близок к этому был Михаил Прохоров. Как бы его ни ругали сейчас за некоторые ошибки, при нём начала работать чётко выстроенная система. Сейчас, например, много говорится, что СБР продолжает ориентироваться на программу по развитию регионов, которую запустил Прохоров. Но у меня возникает вопрос: где эта программа и как именно она работает? Почему с ней нельзя ознакомиться на сайте организации? Ещё раз повторю: возможно, точечно усилиями СБР что-то делается, но я бы хотел увидеть системный подход, чёткий план действий. У нас же совершенно невозможно понять, кто чем занимается и за что отвечает. Всё как-то течёт — и слава богу», — рассказал Васильев в интервью RT.

Ранее Васильев высказался о работе СБР в регионах.

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