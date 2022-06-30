Васильев: люди должны видеть, что СБР постоянно занимается работой в регионах

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о работе Союза биатлонистов России (СБР) в регионах.

«Возможно, в каких-то регионах она ведётся, не могу категорично утверждать, что это не так. Но мы же встречаемся с коллегами, общаемся, делимся проблемами. В том же Красноярске были случаи, когда вопросы не решались годами. Я не говорю, что это легко, но люди должны видеть, что руководящий орган отрасли постоянно этими вопросами занимается», — заявил Васильев в интервью RT.

Ранее он рассказал, как помог российскому биатлонисту Максиму Цветкову вернуться в спорт.