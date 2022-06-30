Васильев: я убеждал людей в том, что Цветков способен показать себя на Играх в Пекине

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал, как помог российскому биатлонисту Максиму Цветкову вернуться в спорт.
Васильев: я убеждал людей в том, что Цветков способен показать себя на Играх в Пекине
  • globallookpress.com
  • © Guo Cheng/XinHua

«Я не только руковожу в Санкт-Петербурге федерацией биатлона, но более десяти лет возглавляю в городе школу олимпийского резерва, занимаюсь практической работой. Три года назад, например, к нам пришёл Максим Цветков. У него была пауза в карьере, надо было серьёзно поправлять здоровье, и когда парень захотел вернуться в спорт, он оказался никому не нужен — никто вообще не желал его брать. Я взял. Санкт-Петербург вложил в Цветкова серьёзные ресурсы, я сам ходил по инстанциям, убеждал людей в том, что этот спортсмен ещё способен показать себя в сборной на Олимпийских играх в Пекине», — рассказал Васильев в интервью RT.

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