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Выборы президента СБР пройдут 14 октября

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Выборы президента Союза биатлонистов России (СБР) пройдут в Москве в октябре.
Выборы президента СБР пройдут 14 октября
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Внеочередная отчётно-выборная конференция СБР пройдёт в Москве 14 октября, сообщил руководитель пресс-службы организации Сергей Аверьянов в Telegram-канале.

Отчётно-выборная конференция прошла 23 июня в Москве.

Президент СБР Виктор Майгуров не набрал нужного количества голосов на выборах главы союза. За действующего президента проголосовали 35 делегатов, а за вице-президента СБР Алексея Нуждова — 18.

Ранее биатлонистка сборной России Ульяна Нигматуллина заявила, что пропустит этап Кубка Содружества в Беларуси, так как готовится к чемпионату страны по летнему биатлону.

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