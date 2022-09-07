Выборы президента СБР пройдут 14 октября

Выборы президента Союза биатлонистов России (СБР) пройдут в Москве в октябре.

Внеочередная отчётно-выборная конференция СБР пройдёт в Москве 14 октября, сообщил руководитель пресс-службы организации Сергей Аверьянов в Telegram-канале.

Отчётно-выборная конференция прошла 23 июня в Москве.

Президент СБР Виктор Майгуров не набрал нужного количества голосов на выборах главы союза. За действующего президента проголосовали 35 делегатов, а за вице-президента СБР Алексея Нуждова — 18.

Ранее биатлонистка сборной России Ульяна Нигматуллина заявила, что пропустит этап Кубка Содружества в Беларуси, так как готовится к чемпионату страны по летнему биатлону.