Выборы президента СБР пройдут 14 октября
- РИА Новости
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Внеочередная отчётно-выборная конференция СБР пройдёт в Москве 14 октября, сообщил руководитель пресс-службы организации Сергей Аверьянов в Telegram-канале.
Отчётно-выборная конференция прошла 23 июня в Москве.
Президент СБР Виктор Майгуров не набрал нужного количества голосов на выборах главы союза. За действующего президента проголосовали 35 делегатов, а за вице-президента СБР Алексея Нуждова — 18.
Ранее биатлонистка сборной России Ульяна Нигматуллина заявила, что пропустит этап Кубка Содружества в Беларуси, так как готовится к чемпионату страны по летнему биатлону.