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Нигматуллина пропустит этап Кубка Содружества из-за подготовки к ЧР

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Биатлонистка сборной России Ульяна Нигматуллина заявила, что пропустит этап Кубка Содружества в Беларуси, так как готовится к чемпионату России по летнему биатлону.
Нигматуллина пропустит этап Кубка Содружества из-за подготовки к ЧР
  • Gettyimages.ru

«Я тренируюсь с мужской юниорской сборной Удмуртии. Уже провела три сбора в горах. Пропущу Кубок Содружества в Раубичах? Да, всё правильно, готовлюсь к чемпионату России», — приводит слова Нигматуллиной официальный сайт СБР.

Второй этап Кубка Содружества пройдёт с 13 по 19 сентября в Раубичах.

Чемпионат России по летнему биатлону — 2022 состоится 24—27 сентября в Чайковском.

Нигматуллина является серебряным и бронзовым призёром Олимпийских игр 2022 года.  

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и по биатлону Анфиса Резцова рассказала, почему её дочь Кристина не смогла принять участие в первом этапе Кубка Содружества в Сочи.

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