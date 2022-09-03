Нигматуллина пропустит этап Кубка Содружества из-за подготовки к ЧР
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«Я тренируюсь с мужской юниорской сборной Удмуртии. Уже провела три сбора в горах. Пропущу Кубок Содружества в Раубичах? Да, всё правильно, готовлюсь к чемпионату России», — приводит слова Нигматуллиной официальный сайт СБР.
Второй этап Кубка Содружества пройдёт с 13 по 19 сентября в Раубичах.
Чемпионат России по летнему биатлону — 2022 состоится 24—27 сентября в Чайковском.
Нигматуллина является серебряным и бронзовым призёром Олимпийских игр 2022 года.
Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и по биатлону Анфиса Резцова рассказала, почему её дочь Кристина не смогла принять участие в первом этапе Кубка Содружества в Сочи.