Майгуров рассказал о дальнейших планах после переизбрания на пост главы СБР

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о дальнейших планах после переизбрания на пост главы организации.

«На Олимпийских играх 2026 года мы готовы бороться за медали. С нынешней командой и с учётом подрастающего поколения эта возможность у нас сохранится», — приводит слова Майгурова «Чемпионат».

Также глава СБР рассказал о разговоре с президентом Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далином.

«Вчера мне звонил Олле Далин, который заинтересовался некоторыми вопросами развития лазерного биатлона в России, развития электронных мишенных установок. Мы договорились, что после выборов, в конце октября — начале ноября, проведём онлайн-конференцию, обсудим сегодняшний статус СБР и как мы можем в рамках этих санкций взаимодействовать», — сказал он.

В пятницу, 14 октября, в здании Олимпийского комитета России в Москве состоялась отчётно‑выборная конференция СБР. Кроме Майгурова, на пост президента СБР также претендовал глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов. Майгуров получил 31 голос, Нуждов — 23.

53‑летний Майгуров возглавляет СБР с лета 2020 года.

Ранее Минспорт опроверг информацию о вмешательстве в выборы президента СБР.