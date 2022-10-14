Майгуров переизбран на пост главы Союза биатлонистов России

Действующий президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров переизбран на пост главы организации.

В пятницу, 14 октября, в здании Олимпийского комитета России (ОКР) в Москве состоялась отчётно‑выборная конференция СБР.

Голосование за кандидатов на пост главы организации было тайным.

Кроме Майгурова, на пост президента СБР также претендовал глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.

Проголосовали все 54 делегата, которые участвовали в заседании. Майгуров получил 31 голос, Нуждов — 23.

53‑летний Майгуров возглавляет СБР с лета 2020 года.

Ранее Минспорт опроверг информацию о вмешательстве в выборы президента СБР.