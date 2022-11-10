Первый этап Кубка IBU в норвежском Шушене отменён из-за отсутствия снега

Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил об отмене первого этапа Кубка IBU в Шушене (Норвегия).

Соревнования были отменены из-за отсутствия снега, сообщает пресс-служба IBU.

Напомним, что первый этап в Шушене должен был пройти с 24 по 27 ноября.

IBU отстранил российских и белорусских биатлонистов от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

29 ноября начнётся сезон-2022/23 Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).

Ранее исключённая из сборной Украины биатлонистка Екатерина Бех получила вид на жительство в России.