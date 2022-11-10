Первый этап Кубка IBU в норвежском Шушене отменён из-за отсутствия снега
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Соревнования были отменены из-за отсутствия снега, сообщает пресс-служба IBU.
Напомним, что первый этап в Шушене должен был пройти с 24 по 27 ноября.
IBU отстранил российских и белорусских биатлонистов от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
29 ноября начнётся сезон-2022/23 Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).
Ранее исключённая из сборной Украины биатлонистка Екатерина Бех получила вид на жительство в России.