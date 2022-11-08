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Исключённая из сборной Украины биатлонистка Бех получила вид на жительство в России

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В пресс-службе Федерации биатлона Московской области сообщили, что Екатерина Бех, исключённая из сборной Украины по биатлону, получила вид на жительство в России.
Исключённая из сборной Украины биатлонистка Бех получила вид на жительство в России
  • Gettyimages.ru

«1 ноября Екатерина получила вид на жительство. Гражданство она должна получить в течение трёх месяцев», — приводит слова пресс-службы федерации биатлона ТАСС.

Уроженка Хабаровского края в сезоне‑2020/21 выступала за сборную Украины на Кубке мира. В апреле 2022 года 24‑летняя спортсменка была исключена из состава национальной команды.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах.

Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина пропустит предстоящий сезон из-за беременности.

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